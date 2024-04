Il Gop americano è in imbarazzo sull'aborto. Il caso Arizona e gli altri stati

Martedì sera in Arizona la Corte suprema locale ha reintrodotto una legislazione di totale divieto sull’aborto che risale al 1864 e con ogni probabilità a novembre gli abitanti dovranno votare un referendum per abolirla. Un doppio voto, che i repubblicani temono

L’aborto continua a frammentare e polarizzare gli Stati Uniti e a ritagliarsi un ruolo forse decisivo nella corsa alla Casa Bianca. A novembre si profila un Election Day nel quale gli americani non saranno chiamati a pronunciarsi solo in una specie di referendum-bis su Trump-Biden, ma in molti stati al seggio si troveranno tra le mani anche un referendum vero, sul tema dell’interruzione di gravidanza. Politicamente, è una buona notizia per i democratici e pessima per i repubblicani, che continuano a incassare vittorie indesiderate su questo fronte.