"Gender pericolosissimo e surrogata da proibire". Nessuna sorpresa dal documento vaticano sulla dignità umana

Ha richiesto cinque anni di lavoro e diverse bozze la stesura di Dignitas infinita, la Dichiarazione circa la dignità umana pubblicata dal dicastero per la Dottrina della fede. Il testo è stato presentato in Vaticano dal cardinale prefetto Víctor Manuel Fernández, che ne è anche il firmatario. Nell'ampio documento sono affrontate tutte le questioni più delicate che riguardano la bioetica, dall'aborto al gender, dalla maternità surrogata all'eutanasia e al suicidio assistito. Papa Francesco, però, ha chiesto che fossero comprese nella trattazione – ed è questa l'unica ma rilevante novità – anche altre tematiche legate al tema della dignità, come il dramma della povertà, la situazione dei migranti, le violenze contro le donne, la tratta delle persone, la guerra. La bussola che ha ispirato la Dichiarazione è l'enciclica Fratelli tutti, “che offre un'originale analisi e approfondimento della questione della dignità umana al di là di ogni circostanza”. Molti i punti fermi che, verosimilmente, non renderanno troppo allegri certi episcopati all'avanguardia, per lo più centro-nord europei, che da tempo invocano un'apertura della Chiesa sulle tematiche “sensibili”.

