Meglio Budapest che Bruxelles. Il Papa va da Orbán e loda il modello ungherese

No al gender, no al sovranazionalismo astratto, sì all'Europa dei popoli. Francesco conferma l'intesa con il premier ungherese, condanna "la via nefasta delle colonizzazioni ideologiche, che eliminano le differenze", e deplora "l'infantilismo bellico"

Roma. C’è stato anche lo spazio per la commozione, nel pomeriggio di ieri, nella cattedrale di Santo Stefano a Budapest, quando l’anziano don József Brenner ha ricordato il fratello János, “brutalmente assassinato all’età di 26 anni dal regime ateista”. Un applauso corale, poi, s’è levato allorché Francesco ha ricordato il cardinale József Mindszenty. Il Papa voleva tornare in Ungheria dopo la toccata e fuga del settembre 2021, l’aveva promesso. E ieri, fin dal primo discorso davanti alle autorità civili, ha reso omaggio a “un paese che conosce il valore della libertà e che, dopo aver pagato un alto prezzo alle dittature, porta in sé la missione di custodire il tesoro della democrazia e il sogno della pace”. Pace che sembra ormai una chimera, visto che “a livello internazionale pare persino che la politica abbia come effetto quello di infiammare gli animi anziché di risolvere i problemi, dimentica della maturità raggiunta dopo gli orrori della guerra e regredita a una sorta di infantilismo bellico”.