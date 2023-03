L'asse privilegiato che lega il Papa a Orbán

Sulla guerra in Ucraina, non c'è un paese europeo quanto l'Ungheria che rispecchi la posizione della Santa Sede. Anche se la Segreteria di stato appare ben più prudente nei confronti del leader magiaro. Il viaggio del Pontefice

Papa Francesco aveva promesso che sarebbe tornato in Ungheria dopo la mezza giornata trascorsa a Budapest nel settembre del 2021, quando celebrò la messa conclusiva del Congresso eucaristico internazionale. E così sarà, per tre giorni, dal 28 al 30 aprile. Inizialmente, secondo i desiderata ungheresi, il programma avrebbe dovuto essere più ampio (con visita alla grande abbazia di Pannonhalma e trasferimento vicino al confine con l’Ucraina, in modo da salutare un gruppo di profughi che lì ha trovato riparo dagli orrori della guerra), ma di certo Viktor Orbán non può lamentarsi: sono in pochi, regnante Francesco, a poter vantare di aver accolto due volte a casa propria il Pontefice.