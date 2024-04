La conferenza-denuncia di Pineda e Albanese a Bruxelles, contro Israele

Alla fine di marzo, Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati dal 2022, ha presentato un documento di 25 pagine dal titolo: “Anatomia di un genocidio”. Ieri, il presidente della delegazione per le Relazioni con la Palestina, lo spagnolo Manu Pineda, ha indetto una conferenza stampa su questo documento: è prevista per domani, nella sala dedicata ad Anna Politkovskaya al Parlamento europeo a Bruxelles. Albanese parte da un contesto storico, chiamiamolo così, in cui sostiene che l’intenzione di genocidio da parte degli ebrei ai danni dei palestinesi precede la costituzione stessa dello stato di Israele e poi questo stesso stato ne è diventato l’esecutore fino ad arrivare – questa è la parte centrale del documento – al “mimetismo umanitario”, cioè a “distorcere le leggi della guerra per nascondere l’intento genocidiario”. Dopo l’attacco del 7 ottobre – che è stato organizzato e perpetrato da Hamas, un’organizzazione che nel suo statuto ha l’obiettivo di uccidere tutti gli ebrei in quanto ebrei: vale la pena ricordarlo, visto che Albanese non lo fa – “una caratteristica fondamentale dell’operato di Israele è stata l’intensificazione della de-civilianization dei palestinesi”, scrive Albanese.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE