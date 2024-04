I rettori italiani pavidi su Israele imparino dal collega americano sotto scorta

Jonathan Holloway è rettore della Rutgers University e ha avuto bisogno della scorta per uscire da una riunione dove manifestanti anti israeliani non lo hanno lasciato parlare. Il motivo? Chiedono lo stop delle collaborazioni con Israele

Rutgers University, una delle migliori università statali d’America. Il rettore, Jonathan Holloway, afroamericano, è uno dei più famosi storici della schiavitù (il Mulino ha pubblicato la sua “Breve storia degli afroamericani”). Holloway ha avuto bisogno di una scorta della polizia per uscire in sicurezza da una riunione del municipio diventata la scena di un pandemonio dopo che gli studenti anti israeliani si sono rifiutati di lasciarlo parlare e lo hanno denunciato come un “sostenitore del genocidio” e un “sionista”. Anche gli studenti ebrei presenti all’incontro sono stati scortati fuori da un’uscita di emergenza. Studenti, con i volti coperti di kefiah, che sventolavano bandiere palestinesi, hanno gridato: “Tutti i sionisti sono razzisti”, “non vogliamo due stati, vogliamo il 48”, “C’è solo una soluzione: Intifada” e “Holloway, Holloway, non puoi nasconderti”.