I giovani tedeschi sono molto soli e incredibilmente estremisti

Berlino. Il ritornello di Eleanor Rigby è dedicato a tutte le persone sole, all the lonely people. Da dove vengono e qual è il loro posto, si chiede Paul McCartney. Un nuovo studio dal nome Extrem einsam (estremamente soli) dedicato a chi in Germania non si sente integrato in un gruppo non risponde agli interrogativi dei Beatles ma spiega, per esempio, come tendono a votare queste persone e anche perché la solitudine dei cittadini può nuocere alla democrazia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE