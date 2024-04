La versione italiana di “Weather Kids”. Bambini meteorologi per sostenere idee di adulti immaturi

In occasione della giornata mondiale della tecnologia l'Onu affida ai bambini la campagna sul cambiamento climatico. Essendo particolarmente immaturi, gli adulti di oggi forse ritengono che le proprie idee debbano essere avallate (se non perfino pensate) dai bambini

Piove, spunta il sole, e in tv c’è una bambina che, anziché attaccare con la solfa di marzo pazzerello, tiene finte previsioni meteo in cui ci mostra come sarà il tempo nel 2050. È la versione italiana del programma Weather Kids, un’iniziativa dell’Onu che – fra un cessate il fuoco e l’altro – affida a bimbi di tutto il mondo la campagna sul cambiamento climatico e sui disastrosi effetti, in occasione della giornata mondiale della meteorologia.