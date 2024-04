Ora ad Harvard calano le domande di iscrizione

Harvard - foto via Getty Images

La notizia arriva dal New York Times: secondo i maggiori analisti, tra le ragioni c'è il danno reputazionale subito dall'istituto negli scorsi mesi, dovuto anche ai casi di antisemitismo

Nel prossimo anno accademico le matricole nell'università di Harvard saranno meno. Secondo quanto riporta il New York Times, infatti, nell'ultimo anno le domande di iscrizione nel famosissimo college americano sono diminuite, nonostante gli altri istituti considerati di livello simile abbiamo registrato la tendenza inversa.

Le polemiche e le controversie attorno ad Harvard potrebbero aver reso meno attrattivo il prestigioso istituto - complici anche le dimissioni della sua prima rettrice afroamericana – che negli ultimi mesi ha subito un danno reputazionale non indifferente.

Leggi anche: Magazine I nuovi apprendisti stregoni: la cultura woke si raduna sotto la bandiera di Hamas Giulio Meotti

La notizia è stata divulgata dallo stesso ateneo giovedì scorso, in occasione della Ivy League, una conferenza sportiva costituita da otto università private degli Stati Uniti nordorientali. In quel contesto tutti gli atenei (Università della Pennsylvania, Dartmouth, Columbia, MIT, Bowdoin, Amherst e l’Università della Virginia) hanno esposto le domande ricevute e quelle rifiutate: Harvard (insieme alla Brown) è stata l'unica ad avere registrato un calo nelle richieste di candidatura.



I consulenti universitari e gli analisti, sempre come scrive il New York Times, hanno spiegato che è difficile risalire ai fattori specifici dietro al calo delle iscrizioni. Ma concordano nel dare la maggiore responsabilità al danno reputazionale che l'istituto ha subito negli ultimi mesi. Da diversi mesi l'università è infatti accusata di coprire, o di non perseguire adeguatamente, casi di antisemitismo. Mentre lo scorso 2 gennaio sono arrivate le dimissioni della rettrice Claudine Gay, un altro copo alle reputazione di Harvard

Leggi anche: Editoriali Ha ceduto la diga di Harvard: si è dimessa la rettrice Claudine Gay Redazione

Dopo gli attacchi di Hamas, infatti, alcuni studenti hanno firmato una lettera nella quale dichiaravano Israele di essere "interamente responsabile" dell'accaduto. Un fatto sulla quale è stata interrogata anche la stessa Gay, davanti alla Camera dei rappresentanti. Tuttavia il motivo del suo allentamento, almeno quello ufficiale, è stata un'accusa di plagio.

L'antisemitismo nelle università, per approfondire