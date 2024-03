Mosca sta sbagliando tutto con lo Stato islamico. La versione di due esperti

Tanto inaccessibile dal punto di vista geografico, perlomeno in alcune sue aree, quanto potenzialmente permeabile all’estremismo islamico. Dopo l’attentato che ha colpito Mosca, l’Asia centrale è finita sotto di nuovo ai riflettori come uno dei territori in cui lo Stato islamico, nella sua accezione locale del Khorasan, sta raccogliendo un numero crescente di affiliati. “Dopo che per anni sono stati Siria e Iraq i bacini prediletti, da tempo lo Stato islamico riesce a essere un polo d’attrazione in Asia centrale”, dice al Foglio l’esperto di terrorismo Lucas Webber. “Lo Stato islamico del Khorasan ha anche creato sezioni media in lingua tagica e uzbeca e personalizzato i messaggi per fare breccia in queste comunità, in patria e all’estero”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE