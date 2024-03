Lo sa persino il Cremlino che non è stata Kyiv “su input della Cia”. Prove

Vladimir Putin ha ammesso di sapere bene che dietro all’attentato al Crocus c’è lo Stato islamico, tuttavia il suo interesse, ha detto, si concentra più sui mandanti che sugli esecutori. I mandanti sarebbero gli ucraini, ma secondo il segretario del Consiglio di sicurezza, Nikolai Patrushev, anche dietro agli ucraini ci sarebbero altri mandanti: gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Il giornale russo, Argumenty i fakty, Argomenti e fatti, ha riassunto questa ricerca che porta a una catena di mandanti con una copertina in cui i volti dei leader occidentali emergono dalle fiamme di un losco incendio che simboleggia la tragedia del Crocus dato alle fiamme dai terroristi. Bloomberg ha parlato con quattro fonti interne al Cremlino e quello che raccontano è molto chiaro: il potere russo non crede che l’Ucraina sia responsabile. I funzionari che hanno spiegato a Vladimir Putin cosa fosse accaduto durante l’attentato di venerdì 22 marzo hanno detto che non ci sono prove di un legame dell’Ucraina con l’attentato.