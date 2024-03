La scatola di vetro di Evan Gershkovich

E' trascorso un anno dall'arresto del giornalista americano con l'accusa di spionaggio, che oggi vuol dire tutto e niente, ma suona come una minaccia: Mosca si è chiusa al mondo e sopra ai russi. La detenzione a Lefortovo e le ipotesi di scambio

Evan Gershkovich un anno fa era a Ekaterinburg, se ne stava seduto attorno al tavolo di un ristorante, pensando a tutto, fuorché alla possibilità che quel 29 marzo i servizi di sicurezza russi lo avrebbero potuto arrestare. Il giornalista del Wall Street Journal era andato nell’oblast di Sverdlovsk, stava lavorando sui mutamenti della Russia stravolta dalla guerra, sui centri di reclutamento, sul rapporto con le milizie Wagner e sulla nuova industria bellica, così ipertrofica da tenere in piedi tutto il paese. Evan era scomparso all’improvviso, il suo telefono era spento e nessuno sapeva più nulla di lui. L’ultimo ad averlo visto era stato il suo autista che non sapeva che dopo aver mangiato, Evan era stato arrestato con l’accusa di spionaggio, che oggi in Russia vuol dire tutto e vuol dire niente, è un’accusa vaga che ha il suono esatto di una minaccia.