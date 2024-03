L'Ue approva la controriforma della Pac, ma a Bruxelles ci sono (ancora) i trattori in piazza

I ventisette adottano la proposta della Commissione che esenta gli agricoltori da gran parte delle condizionalità ambientali in vigore. “Vittoria”, dice il ministro Lollobrigida. Ma per le strade belghe i trattori non contenti spargono letame davanti ai palazzi delle istituzioni

Bruxelles. I ministri dell’Agricoltura dell’Unione europea hanno dato la loro benedizione alla controriforma della Pac. Con i trattatori che assediavano nuovamente la capitale europea, i ventisette hanno approvato la proposta della Commissione per esentare gli agricoltori da gran parte delle condizionalità ambientali in vigore dal primo gennaio 2023 per rendere più verde la Politica agricola comune. Sparito l’obbligo di mettere a riposo il 4 per cento dei terreni. Sparito l’obbligo della rotazione delle colture. Sparito l’obbligo di copertura del suolo durante i periodi sensibili. Le condizionalità dei cosiddetti “Gaec” (“Good agricultural and environmental conditions”), che prevedevano di versare i pagamenti diretti della Pac solo agli agricoltori che rispettano le “buone condizioni agronomiche e ambientali”, sono praticamente scomparse, sostituite dai vecchi “ecoschemi” volontari.