Felicissimo e fecondo: è Israele nonostante il 7 ottobre 

Israele si piazza al quinto posto nel Rapporto mondiale sulla felicità del 2024 e tra circa cent'anni sarà l’unico paese sviluppato a continuare a fare figli a sufficienza per il ricambio generazionale. Nonostante Hamas e la guerra, Israele non scomparirà

“L’idea di un Israele dell’abbondanza che, con i suoi deserti trasformati in aranceti, la sua pietra bianca orlata da un sole implacabile e clemente, la sua iperdemocrazia senza Costituzione ma viva, il suo esercito invulnerabile”. Questa idea, scrive Bernard-Henri Lévy in “Solitude d’Israël” (Fayard), è sembrata crollare il 7 ottobre. “Il rifugio diventa una trappola. Non c’è posto al mondo dove gli ebrei siano al sicuro, questo è il messaggio”.