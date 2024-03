I guai legali del candidato-imputato Trump

Oggi l’America ha avuto un assaggio della doppia vita di Donald Trump con cui dovrà fare i conti nei prossimi mesi. Il Trump candidato lascerà sempre più spazio al Trump imputato, ora che l’iter dei processi accelera. L’ex presidente farà di tutto per mescolare le due cose, trasformando gli appuntamenti giudiziari in occasioni elettorali. Ma non sarà semplicissimo, perché in aula comandano i giudici. Lo si è capito nella complicata giornata di oggi che Trump ha dovuto dedicare ai suoi guai legali a New York. Una giornata in chiaroscuro per lui, con una sconfitta e una ciambella di salvataggio che può essere considerata una vittoria. La sconfitta porta il nome e il volto di Juan M. Merchan, il giudice che ha bacchettato Trump e i suoi legali e respinto ogni loro tentativo di far saltare il processo per i soldi versati per cercare di zittire nel 2016 la pornostar Stormy Daniels. Una storia di 130 mila dollari fatti girare – è l’accusa – truccando i conti delle spese elettorali. E’ il meno grave dei processi che attendono Trump, ma è imbarazzante e soprattutto è il primo che arriva al momento della verità: il 15 aprile inizia la scelta della giuria e l’ex presidente – insieme al resto dell’America – per mesi si troverà a dover ascoltare la ricostruzione di vicende sessuali e strani movimenti di denaro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE