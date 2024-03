Ci sono ancora troppe cautele contro la Russia

Ieri è stata una brutta giornata per l’Ucraina. Il paese è stato colpito dal più vasto attacco delle ultime settimane, un’ondata di missili e droni che ha danneggiato importanti infrastrutture energetiche e causato diverse vittime. E per una casualità temporale significativa, mentre l’attacco avveniva, il Financial times ha pubblicato la notizia secondo la quale Washington avrebbe esortato i servizi di sicurezza ucraini a fermare gli attacchi con i droni alle infrastrutture petrolifere della Russia, perché il loro danneggiamento rischierebbe di far salire i prezzi globali del petrolio e provocare delle ritorsioni contro le infrastrutture che servono il mercato occidentale, come l’oleodotto che trasporta il petrolio del Kazakistan attraverso il territorio russo per esportarlo dai terminal sul Mar Nero.

