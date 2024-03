L'Unione europea si prepara a passare alla "modalità economia di guerra"

Charles Michel, il presidente del Consiglio europeo che si apre domani, chiederà ai ventisette uno sforzo maggiore per far fronte alla minaccia russa e al rischio di un ritorno di Donald Trump. La logica è una: "Whatever it takes"

Bruxelles. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, chiederà ai leader dell’Ue di passare alla “modalità economia di guerra” per rispondere alla minaccia rappresentata dalla Russia e al rischio di un ritorno di Donald Trump. Eurobond per acquistare equipaggiamento e rafforzare l’industria della Difesa, utilizzo del bilancio dell’Unione europea e dei proventi straordinari dei beni russi congelati per armare l’Ucraina: l’invito di Michel è di uscire dagli schemi tradizionali perché “la Russia non deve prevalere”, come dice la bozza di conclusioni del Consiglio europeo che si apre domani. Ma le divergenze tra Francia e Germania e i piccoli calcoli nazionali stanno paralizzando l’Ue. “Siamo bloccati”, ha ammesso il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis.