Charles Michel fa marcia indietro: non si candida al Parlamento europeo

Bruxelles. Charles Michel ha fatto marcia indietro. Il presidente del Consiglio europeo ha deciso oggi di non presentarsi più come candidato al Parlamento europeo e di restare nel suo attuale incarico fino alla fine del mandato, il 30 novembre. Alla sorpresa del suo annuncio di candidatura segue la sorpresa per il suo ritiro improvviso. Le ragioni le ha spiegate con un post su Facebook (altra mossa discutibile). "La mia scelta ha suscitato vive controverse mediatiche. Ne avevo previste una parte, dato l'aspetto inedito - alcuni diranno audace - della mia scelta. Ma ho sottovalutato l'ampiezza e la radicalità di alcune reazioni negative". Michel invoca "attacchi che feriscono, che prendono sempre il sopravvento sugli argomenti fattuali e obiettivi". Il presidente del Consiglio europeo, pur assicurando di non voler "danneggiare il progetto europeo", si interroga sulla "evoluzione della vita democratica". Ragioni personali. Perfino caratteriali. L'incapacità di reggere le critiche alla sua scelta di farsi paracadutare su un'altra poltrona dopo quella del Parlamento europeo. “Le comiche”, commenta un funzionario dell'Ue.

