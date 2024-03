"Mario Draghi è un perfetto presidente del Consiglio europeo", dice l'ex commissaria Hübner (Ppe)

Bruxelles. “Mario Draghi sarebbe un presidente del Consiglio Ue pragmatico e credibile non solo per il Sud Europa ma anche per il Nord e per l’Est”. Lo spiega al Foglio l’ex Commissaria Ue alla Coesione, Danuta Hübner, oggi eurodeputata di Piattaforma Civica il partito dei popolari polacchi che da poco ha sconfitto il sovranista di Morawiecki portando al governo a Varsavia proprio l’ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Le parole di Hübner, che è stata una delle donne chiave per l’ingresso della Polonia in Ue, arrivano mentre il nome di Mario Draghi infatti è tornato a circolare prepotentemente nei giorni scorsi a Bruxelles dopo un endorsement del sito d’informazione di Axel-Springer, Politico, che lo ha descritto come un candidato ideale alla guida del Consiglio europeo. Assist che ha riaperto il dibattito sul possibile prossimo ruolo a Bruxelles dell’ex premier italiano ed ex presidente della Banca centrale europea.



