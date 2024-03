Scholz e il dilemma infinito sui Taurus

Olaf Scholz prima li aveva promessi, poi non li ha consegnati e poi ha escluso di inviare i missili a lunga gittata Taurus all’Ucraina. Il cancelliere tedesco dice che i missili necessitano dell’assistenza di personale militare tedesco e questo significherebbe fare un passo ulteriore nel conflitto con Mosca (passo che altri paesi hanno fatto). Il dibattito sulla fornitura di missili si è concentrato sulle differenze con i missili francesi e britannici Scalp e Storm Shadow già inviati all’Ucraina: gli ufficiali dell’esercito tedesco nell’intercettazione pubblicata dieci giorni fa dalla Russia sottolineavano come a differenza degli anglo-francesi, i Taurus sarebbero in grado di “penetrare” la struttura del ponte di Crimea.

