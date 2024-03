Hezbollah spara e aspetta che la pressione internazionale su Israele faccia il resto

Tel Aviv. Tutto può accadere, durante il mese sacro del Ramadan. La scadenza indicata da Washington per l’inizio di una tregua che consenta la liberazione dei 134 ostaggi israeliani sequestrati a Gaza da 157 giorni è superata ma il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non si arrende. “Penso che sia sempre possibile”, insiste. Anche i mediatori egiziani e qatarini sono impegnati nel tenere in vita i negoziati tra Israele e Hamas. L’establishment israeliano della difesa si prepara intanto per ogni scenario sui diversi fronti. Il capo della Kirya, il ministro Yoav Gallant, ha aggiunto al tradizionale messaggio di auguri per i fedeli musulmani un avvertimento per i nemici. “Siamo consapevoli che potrebbe essere un mese di jihad – ha detto ieri – A chi pensa di provarci diciamo: siamo pronti, non commettere errori”.

