La strategia di Hamas è aumentare le vittime e il prezzo dell'accordo

Non c’è un accordo sul rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza prima del Ramadan, che inizia domani, e anzi, per Yahya Sinwar, il leader di Hamas nascosto dentro alla Striscia, il Ramadan è il momento giusto per aumentare la violenza e puntare sulle tensioni in Cisgiordania e a Gerusalemme. Giovedì Hamas ha mandato una nota sul Ramadan ai suoi sostenitori, ha chiesto “di fare dei suoi giorni e delle sue notti un campo di sostegno e di vittoria per il nostro popolo nella Striscia di Gaza, a Gerusalemme e nella benedetta moschea di al Aqsa”. Anche in passato i terroristi della Striscia hanno puntato sul Ramadan per attaccare Israele. La speranza americana di un cessate il fuoco è ferma, Israele aveva chiesto una lista degli ostaggi che non ha mai ottenuto e Hamas non ha acconsentito al rilascio dei prigionieri malati, dei bambini e delle donne in cambio di una pausa dei combattimenti e della liberazione di alcuni palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. In questo momento è Sinwar a prendere le decisioni, mentre ai negoziati partecipano altri leader del gruppo, come Ismail Haniyeh che ha un piano diverso, cerca di far passare l’idea di una normalizzazione politica di Hamas per avere un futuro nella Striscia.

