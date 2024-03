Londra nei weekend di protesta per Gaza è "vietata agli ebrei". L'allarme dello zar contro l'estremismo

Nel 2014 George Galloway dichiarò Bradford, dove aveva vinto le elezioni, “zona libera da Israele”. Il deputato di Respect disse che i turisti israeliani non erano i benvenuti a Bradford: “Abbiamo dichiarato Bradford una zona libera da Israele. Non vogliamo nessun bene israeliano, non vogliamo nessun servizio israeliano, non vogliamo nessun accademico israeliano, non vogliamo nessun turista israeliano”. Ora che Galloway, vincitore nel seggio di Rochdale, torna a Westminster, a Londra lo segue quello spirito malefico. Le proteste filo palestinesi stanno trasformando Londra in “una zona vietata agli ebrei”, ha denunciato lo zar dell’antiestremismo, Robin Simcox, consigliere indipendente del ministero dell’Interno, che ha avvertito: “Diventeremo uno stato autoritario se sarà consentito a Londra di trasformarsi in zona interdetta agli ebrei”. Anche Suella Braverman, l’ex ministro dell’Interno, ha fatto appello a un linguaggio simile a Simcox: “Parti di Londra sono diventate zone interdette agli ebrei, ciò è totalmente inaccettabile. Abbiamo visto l’antisemitismo salire alle stelle”. Una paura confessata anche dal deputato conservatore Lord Wolfson, che alla Camera dei Lord ha detto di essere più preoccupato per la sicurezza di sua figlia che indossa una stella di David nella metropolitana di Londra che per la sicurezza di suo figlio, che serve nell’esercito israeliano. Provocazione, ma per molti è cronaca londinese.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE