Macron avverte: Putin vede sempre più conferme del fatto che la minaccia paga

Questi scicconi anglosassoni di Politico.eu, che sembrano usciti da un romanzo di Graham Greene sul tono indifferente con cui l’MI5 compie i suoi delitti occidentalisti tra una battuta di caccia e l’altra alle pernici, attaccano con violenza Emmanuel Macron, e con argomenti, volendo, inoppugnabili. La sua sortita sulle truppe Nato da inviare in Ucraina è una gaffe, divide i governi europei, imbarazza la Germania che è in prima linea, non è coerente con la fornitura stentata di armamenti francesi a Zelensky, esprime la solita propensione ambiziosa e vanagloriosa del presidente francese alla grande idée del momento, in fondo è fuffa nociva. Ma è il solito modo di guardare il dito che indica la luna dimenticando l’astro pallido che costituisce il nostro problema e determina i nostri più o meno giustificati umori. Vero che bisognerebbe riflettere prima di parlare di coraggio e codardia nei rapporti internazionali, specie tra potenze nucleari. Eppure, se non si voglia comparire come difensori dello status quo di Putin, cioè di una situazione in cui i missili russi colpiscono beffardamente vicino al corteo presidenziale a Kyiv che ospita il presidente ucraino e quello greco Mitsotakis, e se non si voglia spacciare per realismo churchilliano la propensione a lasciarsi intimidire di altri politici inglesi come Chamberlain, ché c’era della vanagloria anche nella promessa di pace per il nostro tempo, peace in our time, dei tempi di Monaco, la luna conta più degli eventuali difetti e degli arabeschi politici della Grandeur macroniana.



