Una Difesa comune europea. Sì, ma come? Indizi dalla Commissione

Ieri la Commissione europea ha presentato a Bruxelles la prima strategia per l’industria della Difesa europea, un meccanismo che dovrebbe contribuire a ridurre la dipendenza dall’America nel settore e creare una visione a lungo termine delle capacità di difesa europee. “Sosterrà gli stati membri non solo a spendere di più, ma anche meglio, insieme e in modo europeo”, ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che oggi al congresso del Partito popolare europeo dovrebbe ottenere la candidatura ufficiale per un secondo mandato alla Commissione. Il documento, però, è in realtà ancora in fase di negoziazione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE