La Cina parla di tutto, tranne che di se stessa

La tradizionale conferenza stampa del premier cinese alla fine delle cosiddette "Due sessioni", le lianghui, non si farà. E forse c’entra il fatto che a rispondere alle domande sarebbe dovuto essere per la prima volta Li Qiang, un premier che secondo i pettegolezzi che circolano tra gli osservatori di politica cinese sarebbe sempre più depotenziato, caduto in disgrazia, forse non colpito dalle purghe di Xi Jinping soltanto perché sarebbe il terzo uomo, dopo due ministri di stato, a sparire nel giro di pochi mesi.



