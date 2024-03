Meno Sputnik più TikTok. Perché la Russia ora si affida ai cheap fake

Per minare l’unità dell’Ucraina e il sostegno internazionale al suo governo durante la guerra d’invasione da parte della Russia, Mosca ha usato qualunque tipo di mezzo ma è sulle informazioni online che ha ottenuto i maggiori successi. L’intelligenza artificiale, la diffusione del social cinese TikTok e il nuovo Twitter a guida Elon Musk non hanno fatto altro che aumentare la diffusione delle fake news russe e il loro obiettivo di manipolare l’opinione pubblica. Quando la paura dei bombardamenti non basta, i russi cercano di dividere gli ucraini avanzando dubbi sull’integrità degli esponenti del loro governo, dal presidente Volodymyr Zelensky in giù: a dicembre dello scorso anno è stata scoperta un’operazione di influenza russa su TikTok contro l’ex ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov, definito come un corrotto, che usava circa 13 mila account e raccoglieva migliaia di visualizzazioni, sfruttando anche la facilità che il social cinese permette nello scaricare i video e ricondividerli su altre piattaforme. L’ultimo rapporto del Digital Forensic Research Lab (DFRLab) dell’Atlantic Council, "Sabotare l'Ucraina: come la Russia ha ampliato la sua guerra globale dell'informazione nel 2023", è uno spaventoso affresco di quello che può fare la disinformazione russa, non solo in paesi dall’ecosistema informativo fragile come Africa e America latina, ma anche in Europa e nei paesi del fianco orientale come Polonia e Moldavia, dove la propaganda spinge sul pericolo guerra in Transnistria.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE