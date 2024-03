I Navalny in Cina esistono

Il professor Li, come ha deciso di farsi chiamare nascondendo, seppur solo formalmente, la sua identità, vive a Milano. È lì che durante la politica “Zero Covid” imposta dal Partito comunista cinese ai suoi cittadini, per controllo autoritario più che per motivi scientifici, ha iniziato a diffondere notizie sui suoi profili social, e in particolare su X, l’ex Twitter, a proposito delle proteste, censuratissime in patria, contro l’autoritarismo della leadership in Cina. Nel giro di poche settimane più di un milione di utenti ha iniziato a seguirlo. Ma quell’attenzione mediatica, come ha raccontato lo stesso Li durante un’intervista al Foglio a giugno dell’anno scorso, ha avuto la conseguenza di aver attirato anche le sistematiche intimidazioni di altri cittadini cinesi e delle autorità cinesi. Non solo contro di lui, contro i suoi familiari e la rete dei suoi conoscenti: domenica scorsa sul suo profilo X @whyyoutouzhele ha scritto che “attualmente il ministero della Sicurezza” di Pechino “sta controllando i miei 1,6 milioni di follower e le persone che commentano i miei post, uno per uno”, e ha pubblicato i messaggi privati che aveva ricevuto da parte di persone che erano state interrogate solo per essere follower del suo account. Duecentomila persone hanno già smesso di seguirlo per paura.

