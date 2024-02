Dall'Ucraina alle europee, secondo Emmanuel Macron

Il presidente francese vuole fare della difesa di Kyiv il suo cavallo di battaglia. Ma la proposta di inviare in Ucraina truppe militari occidentali non fa discutere solo in Europa: apre un fronte interno anche con Le Pen & co

Da giorni l’Europa discute delle dichiarazioni di Emmanuel Macron, che non ha escluso l’invio di truppe occidentali in Ucraina, ma discute anche la Francia. Secondo alcuni esperti militari, da novembre ci sono discussioni fra paesi europei per mandare sul suolo ucraino del personale militare con funzioni di sostengo e pianificazione, una notizia confermata dal ministro degli Esteri, Stéphane Séjourné, nel suo intervento all’Assemblea nazionale. Nel caso francese, sarebbe logico poter assicurare il mantenimento in loco dei cannoni Caesar forniti all’Ucraina, organizzando un avamposto logistico con personale francese anche dotato dalla propria protezione. La presenza di personale militare europeo permetterebbe anche l’acquisizione diretta di informazioni e un miglior coordinamento per capire i bisogni ucraini. Non si pensa a truppe combattenti, ma la decisione avrebbe un significato politico e militare molto preciso, in quanto queste truppe potrebbero diventare bersagli, e quindi anche vittime, degli attacchi russi.