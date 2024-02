“Io, Giorgia e Marine”. Parla Maréchal, la nipote di Marine Le Pen

Strasburgo. “Saremo gli intermediari tra Meloni e Marine Le Pen”. Marion Maréchal, la nipote di Marine Le Pen, parla al Foglio e spiega la scelta di portare il suo partito, Reconquête!, nella famiglia europea di Giorgia Meloni, i Conservatori. “Una grande coalizione delle destre in Francia, su modello di quella italiana, è nel dna di Reconquête!”, spiega Maréchal, in ottimo italiano, a margine del suo punto stampa a Strasburgo dove la francese ha annunciato assieme al meloniano Nicola Procaccini, il passaggio in Ecr dell’unico eurodeputato di Reconquête!, Nicolas Bay. Maréchal dunque si infila nelle manovre (preannunciate dal Foglio) di avvicinamento Le Pen-Meloni, ma non intende fermarle. Anzi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE