Il tributo di Macron alle vittime del 7 ottobre, "il più grande massacro antisemita del nostro secolo"

Parigi. L’attacco terroristico di Hamas dello scorso 7 ottobre è stato “il più grande massacro antisemita del nostro secolo”, ha detto ieri il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, nel quadro dell’omaggio nazionale alle quarantadue vittime francesi di Hamas celebrato sul cortile degli Invalides a Parigi. “Lo scorso 7 ottobre, all’alba, l’indicibile è riemerso dalle profondità della Storia. Erano le 6 quando Hamas ha lanciato a sorpresa un attacco massiccio e odioso”, ha aggiunto Macron. Nella tribuna riservata alle famiglie delle vittime, sono state lasciate tre sedie vuote: tre come il numero dei presunti ostaggi francesi ancora nelle mani del movimento islamista palestinese. “Siamo 68 milioni di francesi in lutto per gli attacchi terroristici dello scorso 7 ottobre. 68 milioni meno quarantadue vite strappate, 68 milioni di cui sei vite ferite, 68 milioni di cui quattro danneggiate per sempre dalla loro prigionia, 68 milioni di cui tre vite ancora prigioniere e per la liberazione delle quali lottiamo ogni giorno. Le loro sedie vuote sono lì”, ha dichiarato l’inquilino dell’Eliseo nel suo discorso solenne, cui hanno assistito anche un centinaio di cittadini franco-israeliani, atterrati a Parigi con due voli speciali.

