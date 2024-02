Netanyahu rifiuta le condizioni di Hamas, i negoziati vanno avanti

Prima che Vladimir Putin annunciasse l’inizio dell’invasione dell’Ucraina nel 2022, Mosca aveva mandato agli alleati occidentali di Kyiv una serie di proposte scritte per essere rifiutate. Il Cremlino aveva detto ai leader occidentali che, per tutelare le sue esigenze di sicurezza, i paesi che avevano fatto parte del Patto di Varsavia ed erano poi entrati nell’Alleanza atlantica, avrebbero dovuto lasciare la Nato. Le proposte vennero rifiutate, come Mosca sapeva sarebbe successo e il rifiuto non ebbe nessun impatto sulla decisione di Putin di invadere l’Ucraina: era già stata presa. Le condizioni a cui Hamas ha fatto sapere che sarebbe stato disposto a liberare gli ostaggi sembravano disegnate proprio con lo stesso intento: per essere rifiutate. Le richieste di Hamas poco aggiungevano a quello che i terroristi avevano chiesto prima che i mediatori si incontrassero a Parigi, insistevano sulla fine della guerra, sul ritiro dei soldati israeliani e sulla liberazione di prigionieri palestinesi anche di quelli condannati all’ergastolo. Israele ha rifiutato la proposta di Hamas, come Hamas sapeva sarebbe successo. Il primo ministro Benjamin Netanyahu è andato in conferenza stampa dopo aver incontrato il segretario di stato americano Antony Blinken, ha detto che Israele non può accettare le condizioni di Hamas, e gli Stati Uniti non si aspettavano una risposta diversa, per primi avevano parlato di “proposte eccessive”. I negoziati ripartono, saranno lunghi, accompagnati dalla guerra a Gaza e dalle proteste in Israele. Il premier Netanyahu ha detto che “la vittoria è vicina” e che andare incontro alle richieste di Hamas vorrebbe dire porre le basi per un nuovo 7 ottobre. Secondo l’opposizione israeliana, il premier vuole che il conflitto duri il più a lungo possibile, sa che una volta che arriverà la pace tutto verrà rimesso in discussione, primo fra tutti il suo governo. Bibi è politicamente fragile, legato ai suoi alleati estremisti che lo tengono al potere a suon di ricatti, ma le valutazioni sul rischio di accettare le condizioni di Hamas non provengono soltanto da lui. L’esercito israeliano si spingerà verso sud, ha detto Netanyahu, Blinken è stato informato dal ministro della Difesa Yoav Gallant e ha chiesto di prestare attenzione al flusso degli aiuti umanitari che devono continuare dentro alla Striscia di Gaza e già arrivano con difficoltà. Lo spazio per i civili in fuga dalla guerra è poco, si spingono verso sud, e l’esercito è determinato ad arrivare a Rafah, dove crede che sia rimasto un battaglione di terroristi. Se Tsahal, l’esercito israeliano, arriverà fino a Rafah, per i civili non ci saranno più altri posti in cui fuggire. Un accordo avrebbe potuto fermare l’avanzamento dei soldati e riportare gli ostaggi in Israele. Il premier israeliano ha definito “folli” le richieste di hamas, ma non ha chiuso la porta ai negoziati né mandato la sua risposta formale ai mediatori. Giovedì una delegazione do Hamas sarà al Cairo: si continua a negoziare.

