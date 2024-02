Von der Leyen capitola davanti ai trattori

Ursula von der Leyen ha deciso di capitolare di fronte alla protesta degli agricoltori di mezza Europa e alle pressioni di Emmanuel Macron. La Commissione ieri ha proposto una serie di regali al settore agricolo per cercare di calmare la collera rurale, anche a costo di sacrificare l’Ucraina e il Green deal, che a parole rientrano tra le principali priorità dell’Unione europea. Gli stati membri potranno chiedere di bloccare le importazioni di cereali ucraini, anche a livello nazionale, in una replica degli embarghi unilaterali (e illegali) imposti da Polonia, Ungheria e Slovacchia. Inoltre l’Ue reintrodurrà un sistema di quote per tre prodotti agricoli considerati “sensibili” per la Francia e altri paesi: pollame, uova e zucchero. Oltre un certo livello di importazioni – la media del 2022-23 – saranno reintrodotti i dazi contro l’Ucraina.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE