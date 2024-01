Lollobrigida e il via libera a chi va a comandare col trattore in tangenziale

Alla fine c’è scappato il morto. Un uomo, a Catanzaro, è deceduto dopo aver accusato un malore mentre era in coda sulla statale bloccata da una protesta. I soccorsi sono dovuti arrivare in elicottero, ma non c’è stato nulla da fare. Il governo per mesi, a ogni blitz di Ultima generazione, ha lanciato l’allarme sui rischi di certe manifestazioni illegali. Ma ora che la tragedia si è consumata resta in silenzio. Perché la protesta non è degli ambientalisti ma degli agricoltori. Anzi, il ministro Lollobrigida si schiera dalla loro parte.

