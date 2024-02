Così le Filippine si difendono dalla Cina e difendono (anche il nostro) diritto internazionale

Non è ancora una situazione paragonabile a quella del Mar Rosso, ci dice l’ambasciatore delle Filippine in Italia, Neal Imperial, ma potrebbe diventarlo. Le rivendicazioni di Pechino, l'assertività che diventa aggressività in un'area di mare cruciale per i commerci internazionali

Mentre gli occhi del mondo occidentale sono sul Mar Rosso e sul ricatto del gruppo terroristico degli houthi, sostenuti dall'Iran, che minacciano il trasporto marittimo regionale (secondo Ispi la crisi potrebbe far aumentare i prezzi generali in Europa del +1,8 per cento entro il prossimo anno), c'è un'altra potenziale crisi marittima che va avanti da mesi, dall'altra parte del mondo, e che potrebbe avere effetti simili, se non peggiori. A minacciare lì non ci sono gli houthi, ma la seconda economia globale, nonché la prima potenza marittima del mondo, la Repubblica popolare cinese. La situazione nel Mar Rosso è paragonabile a quella nel Mar cinese meridionale? “Non ancora”, dice al Foglio l’ambasciatore della Repubblica delle Filippine in Italia, Neal Imperial. Nel Mar cinese meridionale i cargo sono ancora “autorizzati a transitare indisturbati”, spiega, “ma se si guarda alla proiezione delle azioni cinesi e allo strisciante controllo di quelle acque, la paura è che possano imporre restrizioni sul passaggio delle navi, visto che considerano praticamente tutto il Mar cinese meridionale parte delle acque territoriali cinesi”. ”. Annualmente, attraverso quelle acque passa più del 22 per cento del commercio globale totale e un terzo del trasporto marittimo globale, gran parte del commercio tra Europa e Asia, in un passaggio che potrebbe essere monopolizzato da Pechino.