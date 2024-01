L'oppositore russo Vladimir Kara-Murza è scomparso

L'uomo non è più nella prigione di Omsk, in cui avrebbe dovuto scontare venticinque anni di carcere per alto tradimento. Dopo il caso di Alexei Navalny ecco un'altra scomparsa improvvisa: è questa la prassi del trattamento putiniano per i "traditori"

Vladimir Kara-Murza non è più nella prigione di Omsk, in cui avrebbe dovuto scontare i venticinque anni di carcere della condanna per alto tradimento. Kara-Murza è un oppositore del presidente russo Vladimir Putin, era tornato in Russia dopo che il Cremlino aveva dichiarato l’inizio della guerra contro l’Ucraina. È un uomo coraggioso, colto, appassionato, che ha sempre preso parte alla vita politica russa sperando di migliorarla e guidato da un grande amore per il suo paese. È sopravvissuto a due tentativi di avvelenamento che hanno danneggiato la sua salute, soffre di polineuropatia, una patologia che danneggia i nervi periferici e che, prima della condanna, Kara-Murza aveva contrastato con un’attività fisica regolare. A Omsk era stato messo in una cella di disciplina, molto angusta, e soltanto dopo cinque giorni la sua capacità di movimento era peggiorata. Adesso nessuno sa più dove si trovi, né il suo legale, né sua moglie: sanno soltanto che è stato spostato.