Dov'è Navalny? Giro a vuoto tra prigioni russe col suo amico Zhdanov

Ivan Zhdanov è il direttore dell’Associazione anticorruzione di Alexei Navalny, ha coordinato con lui campagne elettorali e inchieste. È uno dei suoi più stretti collaboratori e assieme ai suoi compagni sta cercando il dissidente che sembra essere scomparso dal sistema carcerario russo. Su X ha elencato tutti i luoghi in cui sono andati alla ricerca di Navalny, che non si è presentato a uno degli ultimi processi a suo carico. Era detenuto in una delle colonie di massima sicurezza, sottoposto a un regime di isolamento. Potrebbe essere stato trasferito, ma c’è il timore che durante la detenzione gli sia accaduto qualcosa di grave.