Veti e fughe di notizie. Il caos europeo con Orbán per gli aiuti a Kyiv

Bruxelles. Veti, ricatti, minacce, fughe di notizie sulla stampa. A quarantotto ore dall’inizio di un vertice straordinario decisivo per l’Ucraina, i capi di stato e di governo non hanno ancora trovato un modo di superare il veto di Viktor Orbán sul pacchetto di aiuti da 50 miliardi di euro per Kyiv. Le trattative sono nel caos, dopo che il Financial Times ha rivelato l’esistenza di un documento del Consiglio europeo in cui si evoca la possibilità di punire l’Ungheria, tagliandole l’accesso ai fondi dell’Ue per spingere la sua economia verso una crisi. “Bruxelles sta usando il ricatto contro l’Ungheria come se non ci fosse domani, nonostante il fatto che abbiamo proposto un compresso”, ha reagito il principale consigliere del primo ministro ungherese, Balazs Orbán. “Ora è chiarissimo: questo è un ricatto e non ha niente a che vedere con lo stato di diritto. E non cercano nemmeno di nasconderlo”. La fuga di notizie è stata criticata anche da altri stati membri. “E’ totalmente irresponsabile”, spiega al Foglio un diplomatico di un grande paese: “Tatticamente renderà le discussioni con l’Ungheria più difficili”. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha scaricato la responsabilità sui funzionari della sua istituzione. “Il documento tecnico non delinea un piano, ma fa un suggerimento che non è in linea con il piano dei negoziati”, ha spiegato una fonte vicina a Michel.

