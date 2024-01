Perché Nikki Haley non si ritira dopo la sconfitta in New Hampshire

"Con Trump perdiamo", dice la candidata che vuole restare in campo fino al voto in Carolina del sud. La base che sta cercando di convincere è quella stanca di Trump, che non crede alle sue teorie cospirazioniste e che non ha perdonato i fatti del 6 gennaio

Nikki Haley, perché non la smetti di ritardare l’ennesima consolidazione di Donald Trump? Glielo stanno chiedendo tutti i trumpiani. Vogliono che Haley lasci le primarie e incoroni l’ex presidente come hanno fatto gli altri ex candidati (DeSantis, Ramaswamy, Scott, che forse con questa mossa sarà preso in considerazione come possibile vice). Ma lei resiste, nonostante sia arrivata terza in Iowa, e seconda in New Hampshire – si dice – con i voti dei moderati e degli indipendenti non iscritti al Partito repubblicano. Ha detto che lei va avanti. Almeno fino alla Carolina del sud, il suo stato, nonostante i sondaggi non siano favorevoli.