Macron parla alla nazione e punta sul "riarmo" civico, economico e demografico

Il capo dell'Eliseo ieri sera ha avuto un "rendez-vous avec la nation": annunciate nuove misure per contrastare il calo della natalità e il taglio delle tasse. E sulla politica estera: "Non possiam lasciar vincere la Russia"

Parigi. A destra la sua nuova squadra di ministri guidata da Gabriel Attal, a sinistra i suoi consiglieri e fedelissimi, di fronte i giornalisti e sintonizzati davanti alla televisione milioni di francesi. Ieri sera, all’Eliseo, è andato in scena il “rendez-vous avec la nation” che il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, aveva annunciato lo scorso dicembre, con l’obiettivo di dare una scossa al secondo quinquennio e rilanciare il macronismo come narrazione e progetto di emancipazione degli individui, di liberazione delle energie e di lotta contro ogni forma di determinismo sociale in un paese ancora troppo prigioniero di vecchi blocchi e conservatorismi.