Le proteste dei contadini tedeschi contro il vicecancelliere Habeck

Berlino. Finale di vacanza amaro per il vicecancelliere tedesco Robert Habeck e signora. Di ritorno da una pausa natalizia sull’isola di Hallig Hooge nel Mare del Nord, il leader verde, ministro dell’Economia e numero due del governo federale non è potuto sbarcare dal traghetto che giovedì sera riportava lui, la moglie e altri turisti a Schlüttsiel, sulla terraferma. Alcune centinaia di contadini infuriati hanno dapprima bloccato le strade verso il porto con decine di trattori, quindi hanno occupato, bloccandolo, l’attracco del ferry. I più scalmanati hanno infine cercato di salire sul natante. Momenti di tensioni risolti dall’intervento della polizia armata di spray urticanti. Scampata all’arrembaggio, l’imbarcazione ha fatto dietrofront riportando gli Habeck e altri malcapitati sull’isola delle Frisoni Settentrionali da dove, ore dopo, il vicecancelliere è finalmente riuscito a rientrare. L’immagine della contestazione molto concitata hanno colpito i tedeschi. Lo stesso Habeck si è lamentato del “clima surriscaldato”, ricordando che il diritto di protesta in Germania “è una grande conquista: ma la coercizione e la violenza distruggono questo bene. Io come ministro godo della protezione della polizia. Molti altri invece devono respingere gli attacchi da soli: sono ‘gli eroi e le eroine della democrazia’”.

