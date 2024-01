Macron contro il “Dry january”, il mese d'astinenza alcolica. Questione d'orgoglio nazionale

“Il vino modella i nostri paesaggi. La vite rende la Francia più bella, dà alle nostre regioni un’identità unica (…) Ho sempre lavorato per sostenere e promuovere il vino francese, per dare manforte al settore, alle sue donne e ai suoi uomini, senza i quali la Francia non sarebbe la Francia”. Così il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, reagiva nel gennaio 2022 all’assegnazione del premio “personnalité de l’année” da parte della Revue du vin de France. Un premio che la celebre rivista di enologia decise di assegnare all’inquilino dell’Eliseo per il “suo impegno costante in favore del vino e della sua cultura”.

