La salvezza climatica secondo Macron   

Secondo il presidente francese nella dottrina green c’è lo choc finanziario per aiutare i paesi in via di sviluppo

A due giorni dai tradizionali auguri di fine anno, ieri, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha pubblicato una lettera aperta sul Monde proponendo un nuovo Patto mondiale per il clima e dicendosi favorevole a una riforma della governance finanziaria globale per aiutare i paesi in via di sviluppo nella transizione ecologica. L’inquilino dell’Eliseo ha declinato la sua dottrina green in sette punti. “Dobbiamo uscire dal carbone nel 2030, dal petrolio nel 2045 e dal gas nel 2050”, ha esordito Macron, affermando che “i paesi del G7 hanno un enorme responsabilità” nel favorire la transizione ecologica.