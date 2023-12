La lezione di Macron sull'“orco” Depardieu

La Legion d’onore non esiste per fare la morale e non si leva perché lo dice un reportage. “Se c’è una cosa a cui non parteciperò mai, sono le cacce all’uomo”, ha dichiarato l’inquilino dell’Eliseo

Contro le tricoteuses che lo hanno già condotto al patibolo senza uno straccio di condanna, contro le femministe per cui è un colpevole a prescindere, contro tutto quel mondo benpensante che non aspetta altro che ghigliottinarlo socialmente, mercoledì sera, Emmanuel Macron, il capo dello stato francese, ha difeso Gérard Depardieu, dando una lezione di garantismo in diretta televisiva e ricordando il principio della “presunzione di innocenza” contro il “tribunale pubblico” e “l’èra del sospetto”. Lo ha fatto dal palcoscenico di C à vous su France 5, salotto bene della televisione francese, nel day after dell’approvazione della tormentata legge sull’immigrazione.