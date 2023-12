Il metodo russo a Belgrado

Le proteste in Serbia sono iniziate la sera del 17 dicembre, il giorno delle elezioni anticipate vinte dal partito del presidente Aleksandar Vucic con il 47 per cento dei voti e contestate dagli osservatori internazionali dell’Osce che hanno rilevato delle irregolarità, che per i manifestanti sono diventati brogli. Prima di Natale, gli scontri con le forze dell’ordine si sono fatti più violenti, i manifestanti hanno cercato di introdursi nel palazzo del Parlamento, le forze dell’ordine li hanno ricacciati indietro, ci sono state decine di arresti – e qualche esponente dell’opposizione ha iniziato lo sciopero della fame.

