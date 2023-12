I cantieri di Delors che hanno fatto l'Europa, e i suoi “no”

È morto a 98 anni Jacques Delors, “infaticabile artigiano dell’Europa”, come lo ha definito Emmanuel Macron, senza il quale la nostra indispensabile famiglia europea senza frontiere, con un mercato unico e con una moneta unica non esisterebbe. A capo della Commissione europea per dieci anni, dal 1985 al 1995, Delors è il padre costruttore di un progetto unico al mondo, due testi marcano quella che è conosciuta come l’età d’oro dell’Unione europea che ancora non si chiamava così: l’Atto unico firmato nel 1986, che aprì la strada al mercato unico, e il trattato di Maastricht del 1996, che creò l’unione monetaria.

