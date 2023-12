Slovo Potsana, la serie sgradita sia in Russia sia in Ucraina

Botte, sangue, ancora botte: il suono della fine degli anni Ottanta in Russia è inconfondibile. Lo ricordano quasi tutti, un tonfo. Anche il Cremlino si tiene alla larga dal ricordo di quel periodo confuso, violento, eppure dei soldi statali hanno permesso la realizzazione di “Slovo Patsana”, un film suddiviso in otto parti che racconta proprio quegli anni, identificabili dal suono. “Slovo Patsana” vuol dire “Parola di ragazzo”, e il sottotitolo è “sangue sull’asfalto”, “krov na asfalte”. La serie è stata in grado di sollevare polemiche sia in Russia sia in Ucraina. In tutti e due i paesi è stato sconsigliato, eppure è molto ricercato. Il motivo per cui da Mosca sono arrivate critiche e polemiche al Roskomnadzor, l’agenzia censoria che si occupa di media e comunicazioni, è perché in tanti con le immagini di sangue e violenza hanno sentito addosso una sensazione di orrore e paura, hanno ricordato gli anni che la Russia collettivamente si è impegnata a dimenticare. In Ucraina, invece, è visto come un prodotto che propaganda la violenza russa, il ministero della Cultura ha messo in guardia i cittadini dal guardarlo, consigliando di evitarlo. Sarà il proibito, sarà il fatto che “Slovo Patsana” è ben girato e ben recitato, sarà il ricordo di un periodo di confusione che Kyiv ha superato molto meglio di Mosca e non ha paura di guardare in faccia, ma tra gli ucraini il film è stato cercato e apprezzato. Non fa male vedere un periodo di storia superato, fa malissimo invece vedere i propri traumi quando sono ancora vivi e anzi alimentano e scrivono la politica di oggi.

