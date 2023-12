Kyiv può vincere. Ecco il piano, i tempi e i calcoli per non regalare a Putin neppure il tempo

Tallinn, dalla nostra inviata. Un generale trentottenne, abituato a vivere in una delle capitali dell’Unione sovietica, tra balletti, ricevimenti e repressione, nel 1994 venne incaricato di organizzare il ritiro delle truppe russe e lo smantellamento di alcune basi che si trovavano in Estonia. Aveva trascorso otto anni a Tallinn, aveva fatto una buona carriera dentro alla leadership dell’esercito, si era abituato a una vita ben lontana dal fronte e l’ultima mansione che gli era stata affidata nell’ormai ex repubblica socialista sovietica, diventata indipendente già qualche anno prima, era anche piuttosto semplice. Avrebbe dovuto condurre i suoi uomini dalla base di Tondi, che si trovava fuori Tallinn, fino a Pskov, in Russia. I suoi superiori lo ritenevano un soldato bravo a obbedire, uno “sluzhaka”, e di fatto, come gli era stato richiesto, salutò la sua vita di società estone e trasferì in modo non troppo disordinato tutto ciò che c’era da portare via. Diciotto anni dopo sarebbe stato nominato capo di stato maggiore delle Forze armate russe, avrebbe stabilito un rapporto di confidenza con il suo superiore che è l’attuale presidente russo, che quest’anno gli ha anche affidato la guida delle operazioni militari in Ucraina. L’ex trentottenne abituato alla bella vita di un generale a Tallinn è Valeri Gerasimov e anche oggi, come diciotto anni fa è uno “sluzhaka”, che però dirige la guerra della Russia, basandosi su delle tecniche vecchie, che sono le uniche applicabili in un conflitto scatenato da un’idea altrettanto vecchia: l’invasione. Le guerre di invasione si fanno così, e Mosca non ha cambiato i suoi metodi dalla Seconda guerra mondiale a oggi, non soltanto in memoria della vittoria contro il nazismo, ma anche perché è l’invasione a essere un concetto che pensavamo di aver superato. La Russia, Gerasimov, il ministro della Difesa Sergei Shoigu e Putin sono convinti che quella sia la strada verso l’invincibilità e potrebbe esserlo se all’Ucraina dovessero venire a mancare gli aiuti e il sostegno degli alleati.

