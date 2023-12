La conferenza di Putin è stata la perfetta kermesse di un dittatore modello anni 30

La conferenza stampa di Putin è perfetta. Uno che può mandare al fronte e a morire 350.000 giovani russi, senza che alcuno si permetta di discutere le sue decisioni, nel tripudio dei media di stato, con canti balli e kermesse più o meno oceaniche, può ben tenere una conferenza stampa dai toni spavaldi. Uno che può far morire migliaia di civili e militari ucraini in nome della denazificazione di un paese che ha scelto l’Europa democratica, uno che può fare una strisciante carneficina di cui non renderà conto finché è al potere, e che può farlo con l’appoggio di un partito comunista della seconda potenza mondiale, di Kim Jong Un, degli ayatollah di Teheran e il gioco di sponda di Orbán ed Erdogan, ci mette poco a salire in palchetto e impartire lezioni di Realpolitik.

