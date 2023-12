La Cina nega il visto al sindaco di Prato perché è stato a Taiwan

Il 27 novembre scorso il sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana, Matteo Biffoni, sarebbe dovuto essere all’Università Tongji di Shanghai a parlare di rigenerazione urbana: era stato invitato un paio di mesi prima dallo stesso ateneo cinese. Quando ha contattato l’ambasciata della Repubblica popolare cinese per le pratiche amministrative – all’epoca non era entrata ancora in vigore l’esenzione del visto che ha introdotto Pechino per incentivare i viaggi turistici brevi dall’Italia – “ci siamo sentiti rispondere, molto cordialmente, che con un timbro di Taiwan sul passaporto non mi avrebbero potuto rilasciare il documento”, spiega al Foglio il sindaco. “Mi hanno spiegato, sempre molto cordialmente, che per ottenere il visto avrei dovuto ‘ripulire’ il passaporto, insomma farne uno nuovo. Ma io non ho nessuna intenzione di dichiarare il falso, cioè di averlo perso, e quindi ho rinunciato alla visita. Non mi sono nemmeno arrabbiato”, dice Biffoni. “Se mi domandi cosa ne penso, penso che sia un’enorme sciocchezza, però altrettanto dico che ognuno in casa sua fa entrare chi vuole”.

